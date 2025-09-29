Spis treści: Renta wdowia. Ponad milion wniosków w kilka miesięcy Renta wdowia. Ile trafia do portfeli emerytów? Dane ZUS Renta wdowia. Gdzie składano najwięcej wniosków? Renta wdowia. Dla kogo dokładnie?

Renta wdowia. Ponad milion wniosków w kilka miesięcy

Od 1 stycznia tego roku do organów emerytalno-rentowych w całej Polsce wpłynęło łącznie ponad 1,28 mln wniosków o przyznanie renty wdowiej. Najwięcej trafiło do ZUS - ponad 1,1 mln. Reszta przypadła na KRUS, wojskowe i resortowe biura emerytalne. Ta lawina dokumentów pokazuje, że zainteresowanie świadczeniem jest ogromne. Wynika to z faktu, że renta wdowia daje możliwość łączenia dwóch źródeł dochodu: własnej emerytury lub renty oraz części świadczenia po zmarłym małżonku.

Mechanizm wygląda tak:

można pobierać 100 proc. swojego świadczenia plus 15 proc. emerytury lub renty małżonka,

albo odwrotnie - 100 proc. świadczenia małżonka plus 15 proc. swojego.

To rozwiązanie nazywa się "zbiegiem świadczeń" i choć procentowo wygląda skromnie, dla wielu osób oznacza odczuwalny zastrzyk gotówki co miesiąc.

Renta wdowia. Ile trafia do portfeli emerytów? Dane ZUS

Według danych przedstawionych przez ZUS, do końca sierpnia wypłaty w ramach renty wdowiej objęły ponad 804 tys. osób. W skali całego kraju oznacza to, że świadczeniobiorcy otrzymali ponad 2,9 mld złotych.

Średni wzrost emerytury wyniósł 352 złote miesięcznie. To kwota, która w budżecie osoby starszej może robić różnicę - to opłacenie rachunku za gaz, dodatkowe leki, kilka wizyt w sklepie czy możliwość odłożenia drobnych pieniędzy na wnuki.

W przypadku rolników sytuacja wygląda podobnie: KRUS wypłacił już łącznie 290 mln zł, z czego 45 mln zł to dodatkowe pieniądze wynikające ze zbiegu świadczeń. Tu średni wzrost oscyluje w okolicach 300 zł.

Renta wdowia. Gdzie składano najwięcej wniosków?

Geografia wniosków pokazuje, że największe zainteresowanie świadczeniem wystąpiło w województwach:

śląskim,

mazowieckim,

wielkopolskim.

Najmniej dokumentów wpłynęło natomiast w województwach podlaskim, lubuskim i opolskim. Ciekawy jest też aspekt demograficzny: ponad 73 proc. wnioskodawców miało powyżej 71 lat. To właśnie ta grupa emerytów odczuwa największą potrzebę dodatkowego wsparcia.

Renta wdowia. Dla kogo dokładnie?

Choć świadczenie cieszy się popularnością, nie każdy, kto stracił współmałżonka, ma automatyczne prawo do renty wdowiej. Obowiązują konkretne warunki:

wiek: minimum 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

pozostawanie we wspólności małżeńskiej do chwili śmierci partnera,

brak nowego związku małżeńskiego.

Co więcej, wprowadzono także limit wysokości świadczeń. Jeżeli suma dochodów emeryta przekracza trzykrotność minimalnej emerytury, renta wdowia nie przysługuje. W 2025 roku oznacza to próg w okolicach ok. 6400 zł brutto.

