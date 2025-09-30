Ponad 650 zł miesięcznie z ZUS. Mało kto wie o tym dodatku
W pewnym przypadku osoby pobierające rentę rodzinną mogą liczyć na comiesięczny dodatek z ZUS. Rzeczone wsparcie zostało wprowadzone z myślą o osobach, których obydwoje rodzice nie żyją lub które pobierają rentę rodzinną po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Jak otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej?
Spis treści:
- Dodatek dla sieroty zupełnej. Kto może dostać?
- Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej?
- Jak otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej?
Dodatek dla sieroty zupełnej. Kto może dostać?
Dodatek dla sieroty zupełnej to wsparcie finansowe dla osób, które pobierają rentę rodzinną i jednocześnie straciły oboje rodziców. Co ważne - jak wynika z informacji podanych na stronie ZUS - przyznanie rzeczonego świadczenia jest możliwe także wtedy, gdy dana osoba pobiera rentę rodzinną po zmarłej matce, a jej ojciec jest nieznany.
Rzeczony dodatek jest wypłacany przez ZUS w okresie pobierania przez daną osobę renty rodzinnej. Ważny jest tutaj wymóg dotyczący edukacji. Renta rodzinna, a zatem również dodatek dla sieroty zupełnej, będą wypłacane tylko wtedy, gdy dana osoba nadal się uczy (maksymalnie do 25. roku życia). Jednak zgodnie z informacjami podanymi na stronie ZUS, świadczenie jest wypłacane bez względu na wiek, jeśli osoby uprawnione "stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat".
Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej?
Informacje dotyczące dodatku dla sieroty zupełnej można znaleźć w art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wynika z ust. 3 owego aktu prawnego: "Kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 2, podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja".
Wobec tego ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej? Aktualna kwota, po marcowej waloryzacji, jest równa 654,48 zł.
Jak otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej?
W celu otrzymania dodatku dla sieroty zupełnej niezbędne okazuje się złożenie stosownego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jakie konkretnie dokumenty są wymagane w ZUS-ie? Oprócz wniosku trzeba także dostarczyć dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców lub dokument, który stwierdza datę zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.
Wniosek o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w jednostce organizacyjnej ZUS. Istnieje również możliwość złożenia wniosku pocztą lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.
Ile trwa rozpatrzenie sprawy przez ZUS? Jak wynika z informacji podanych na stronie: "Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji".