Spis treści: Dodatek dla sieroty zupełnej. Kto może dostać? Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej? Jak otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej. Kto może dostać?

Dodatek dla sieroty zupełnej to wsparcie finansowe dla osób, które pobierają rentę rodzinną i jednocześnie straciły oboje rodziców. Co ważne - jak wynika z informacji podanych na stronie ZUS - przyznanie rzeczonego świadczenia jest możliwe także wtedy, gdy dana osoba pobiera rentę rodzinną po zmarłej matce, a jej ojciec jest nieznany.

Rzeczony dodatek jest wypłacany przez ZUS w okresie pobierania przez daną osobę renty rodzinnej. Ważny jest tutaj wymóg dotyczący edukacji. Renta rodzinna, a zatem również dodatek dla sieroty zupełnej, będą wypłacane tylko wtedy, gdy dana osoba nadal się uczy (maksymalnie do 25. roku życia). Jednak zgodnie z informacjami podanymi na stronie ZUS, świadczenie jest wypłacane bez względu na wiek, jeśli osoby uprawnione "stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat".

Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej?

Informacje dotyczące dodatku dla sieroty zupełnej można znaleźć w art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wynika z ust. 3 owego aktu prawnego: "Kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 2, podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja".

Wobec tego ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej? Aktualna kwota, po marcowej waloryzacji, jest równa 654,48 zł.

Jak otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej?

W celu otrzymania dodatku dla sieroty zupełnej niezbędne okazuje się złożenie stosownego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jakie konkretnie dokumenty są wymagane w ZUS-ie? Oprócz wniosku trzeba także dostarczyć dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców lub dokument, który stwierdza datę zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Wniosek o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w jednostce organizacyjnej ZUS. Istnieje również możliwość złożenia wniosku pocztą lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Ile trwa rozpatrzenie sprawy przez ZUS? Jak wynika z informacji podanych na stronie: "Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji".

