Zamiany w wyliczaniu emerytur, jakie wnosi nowa ustawa, mogą podnieść emerytury części seniorów. Przeliczenie emerytury zostanie przeprowadzone automatycznie u osób, które pobierają emeryturę powszechną.

Kogo dotyczy ponowne przeliczenie emerytury?

Ponowne przeliczenie emerytury dotyczyć będzie jedynie części seniorów, w stosunku do których zastosowano stare mechanizmy wyliczania emerytury. Według ustawy zmiany obejmować będą kobiety urodzone w latach 1954-1959 i mężczyzn z roczników 1949-1952 oraz 1954, którzy przed 6 czerwca 2012 roku złożyli dokumenty o wcześniejszą emeryturę.

Projekt ustawy dotyczy osób pobierających emeryturę powszechną, ale także wcześniejsze świadczenia czy rentę rodzinną, które nie złożyły jeszcze wniosku o emeryturę powszechną.

Celem zmian wprowadzonych przez ustawę będzie likwidacja mechanizmu pomniejszania emerytury o kwoty wcześniej wypłacanych świadczeń, który był stosowany w przypadku tej części seniorów do wyliczenia ich emerytur powszechnych. Nowa emerytura będzie wyliczona na korzystniejszych zasadach i będzie uwzględniona w marcowej waloryzacji.

Dlaczego projekt ustawy zmienia sposób wyliczania emerytury?

Projekt ustawy jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2019 roku, w którym stwierdzono niesprawiedliwe mechanizmy wyliczenia emerytury powszechnej. Początkowo wyrok dotyczył jedynie kobiet urodzonych w 1954, które składając wniosek o wcześniejszą emeryturę, nie były świadome, że będzie miało to wpływ na wysokość ich późniejszej emerytury powszechnej. Zgromadzony kapitał służący do wyliczenia emerytury powszechnej pomniejszono bowiem o wypłacone wcześniej świadczenia. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że mechanizmy te naruszyły zasadę zaufania wobec państwa.

W późniejszym czasie TK stwierdził, że mechanizm pomniejszenia emerytury jest niezgodny z konstytucją RP, a nowe przepisy objęły większą grupę osób.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Jeśli projekt ustawy przejdzie całą ścieżkę legislacyjną i zyska podpis prezydenta, to nowe przepisy zmieniające mechanizm wyliczania emerytur dla części seniorów wejdą w życie 1 czerwca 2026 roku. Dla osób pobierających już emeryturę powszechną, ponowne przeliczenie świadczenia nastąpi automatycznie.

