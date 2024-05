Nawet 330 złotych dodatkowo do emerytury. Oto warunki świadczenia

Osoba, która walczyła za ojczyznę, w wieku emerytalnym może liczyć na specjalne traktowanie. Jednym z przywilejów jest wcześniejsza emerytura, na którą kombatant może przejść w wieku 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz dodatek kombatancki. To kwota 330,07 zł przyznawana na podstawie złożonego przez kombatanta wniosku do ZUS/KRUS i doliczana do emerytury. Zobacz, kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach przysługuje.