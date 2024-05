Emeryci mogą złożyć wnioski na dodatki i świadczenia emerytalne, które wypłacane są co miesiąc razem z emeryturą podstawową. W ten sposób mogą liczyć na wyższą kwotę na koncie. Niektóre dodatki są nawet równe kwocie najniższej emerytury, podobnie jak "trzynastki". Należy do nich dodatek dla opozycjonistów. Aby go otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek, a także uzyskać status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej.

