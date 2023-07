Lekarze najczęściej wystawiają recepty na okres 30 dni. W niektórych przypadkach wystawienie recepty na dłuższy okres czasu może jednak znacząco wpłynąć na komfort życia pacjenta. Co warto wiedzieć o recepcie rocznej?

Co to jest recepta roczna? Wyjaśniamy

Recepta roczna to e-recepta, której termin do realizacji został określony przez lekarza na 365 dni. Zwykle jest to recepta dla osób, które cierpią na choroby przewlekłe i przez długi okres leczenia przyjmują konkretny lek.

Reklama

Pacjent po wystawieniu recepty musi pamiętać o tym, że pierwsze opakowanie należy wykupić do 30 dni od daty wystawienia dokumentu. Po tym czasie farmaceuta ma obowiązek wydać mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia recepty.

Kto może dostać receptę roczną? Sprawdź

Receptę roczną może dostać każdy. Najczęściej jednak jest wypisywana pacjentom przewlekle chorym, którzy muszą przyjmować przez długi okres czasu dany lek. Lekarz może wypisać receptę maksymalnie na 360 dni kuracji.

Pacjent podczas wykupowania leku w aptece powinien pamiętać o tym, że jednorazowo może wykupić zapas leku jedynie na 180 dni.

Ważnym warunkiem jest również to, że pozostałą część recepty można realizować tylko w tej aptece, w której kupiono pierwsze opakowanie leku.

Recepta roczna niezbędna dla przewlekle chorych

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia miały mocno skrócić czas, który pacjent ma na zrealizowanie recepty. Przewidywały one, że lekarz mógłby wystawić receptę na maksymalnie 180 dni.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał jednak w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News, że z kroku tego się wycofuje.