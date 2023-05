- System opieki zdrowotnej nie był nigdy tak doceniany finansowo, jak w ostatnich latach - zaczął minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że nadal będą wykonywane wszelkie kroki, aby zapewnić wsparcie finansowe.

Minister zdrowia: Chcemy promować i docenić podmioty

Minister Niedzielski przekazał, że podwyższenie wynagrodzeń nastąpi od lipca tego roku. - Chcemy przedstawić rozwiązanie, które odpowiada na zwiększenie minimalnych wynagrodzeń, zwiększenie środków ze względu na inflację (...) Chcemy promować i docenić podmioty, które przyczyniają się do odbudowy ochrony zdrowia publicznego - zaznaczył minister zdrowia.

Jak przekazał, zdecydowano się na zwiększenie limitów, którymi dysponują szpitale, zwiększyć o 10 proc. - Technicznie to wygląda tak, że punkty, które są w ryczałcie są zwiększane. (...) Szacujemy mniej więcej, że ta pula punktów to jest dodatkowo ok. 3 mld zł w ujęciu rocznym, które przeznaczymy na inwestycję w zdrowie publiczne - stwierdził podczas konferencji.

- Przyjęliśmy takie podejście, że oprócz wzrostu minimalnych wynagrodzeń medyków, którzy są zatrudnieni w ramach umów o pracę, będziemy również zwiększali pulę środków, która idzie dla tych osób, które są zatrudniane w formie kontraktu, ale też nie tylko pracowników medycznych. (...) Chcemy przeznaczyć na to ponad 7 mld zł w ujęciu rocznym - mówił Niedzielski.

Dodał, że dokładają również komponent inflacyjny dotyczący zmian wycen świadczeń, na co przeznaczone zostanie sumarycznie 15 mld zł.

Na czwartkowej konferencji obecny był również prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, który podkreślił, że suma, która ma trafić do systemu ochrony zdrowia, jest "niebagatelną kwotą, jeśli chodzi o funkcjonowanie NFZ".

- Szczególnie cieszy fakt, że 5 mld z tych środków trafi do szpitali powiatowych. Mam tu na myśli szpitale, które są placówkami pierwszego kontaktu dla mieszkańców naszego kraju - podkreślił Nowak i dodał, że informacja o zwiększeniu finansowania jest nie tylko dobra dla zarządzających szpitalami, ale i dla pacjentów.

- Doceniamy także te szpitale, które aktywnie włączyły się w spłatę długu społecznego, który narósł podczas długich miesięcy Covidu. Zwiększenie wartości kontraktów będzie proporcjonalne do wykonania w pierwszym kwartale 2023 roku - podał prezes NFZ.

Miliardy na finansowanie ochrony zdrowia

Szef MZ już 22 maja na posiedzeniu prezydium zespołu trójstronnego ds. ochrony zdrowia zapowiedział pilne zwiększenie finansowania podmiotów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali powiatowych. Wstępnie informowano, że roczny koszt nowych rozwiązań miał wynieść ok. 14 mld zł.

- Zaczynamy od zwiększenia liczby świadczeń w ryczałcie. Dalej zwiększymy wycenę punktu w ryczałcie i dołożymy do tego środki rekompensujące wzrost inflacji. To zapewni wzrost minimalnych wynagrodzeń od lipca, ale pozwoli też na wzrost pozostałych wynagrodzeń. Ostatnim krokiem będzie dalsze zwiększanie wycen. Przede wszystkim chodzi o chirurgię i internę - mówił wówczas minister Niedzielski.

