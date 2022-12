"Ze względu na charakter działalności Rafineria Gdańska podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie niektórych inwestycji" - przekazało w poniedziałek biuro prasowe Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Jak dodano, "aby tę ochronę dodatkowo wzmocnić, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 9 grudnia Minister Aktywów Państwowych wystąpił z wnioskiem o wpisanie jej do wykazu podmiotów podlegających szczególnej ochronie".

"Wniosek ten został już przyjęty przez Radę Ministrów. Z dniem 1 stycznia 2023 r. Rafineria Gdańska dodatkowo zostanie więc ujęta w tym wykazie" - podano.

W drugiej połowie listopada szef MAP Jacek Sasin zapowiadał wpisanie Rafinerii Gdańskiej do wykazu podmiotów podlegających ochronie.

Müller: Żadne niebezpieczeństwo nam nie grozi

Do sprawy umowy sprzedaży Saudi Aramco 30 proc. udziałów Rafinerii Gdańskiej przy okazji przejmowania Lotosu przez PKN Orlen odniósł się także rzecznik rządu Piotr Müller. - Mogę zapewnić, że żadne niebezpieczeństwo pod kątem bezpieczeństwa energetycznego nam nie grozi. Kwestie szczegółowe umów, przynajmniej niektóre, podlegają reżimowi niejawności - mówił rzecznik rządu.

Jak dodał, w wyniku przejęcia Lotosu korzystne jest to, że "mamy dywersyfikację dostaw ropy". - Właśnie po to doszło do fuzji Orlenu, Lotosu i PGNiG, abyśmy my mogli stworzyć multienergetyczny podmiot, który jest w stanie konkurować jeśli chodzi o długoterminowe kontrakty - podkreślił Müller.

Polityk podkreślił przy tym, że odpowiedzialność za transakcję przejęcia biorą członkowie rady nadzorczej i zarządu spółki, która go dokonuje, a samą zgodę wydaje albo właściwy minister albo Rada Ministrów.

