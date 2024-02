Przyszłość pomnika smoleńskiego. Padła deklaracja

Do sprawy odniósł się również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w rozmowie z TVN24. - Jeśli przy odbudowie Pałacu Saskiego trzeba będzie odrobinę przesunąć pomnik smoleński, to okej. Ale ja jestem przeciwnikiem tego, żeby zniknął z placu - zadeklarował.

W ocenie Trzaskowskiego, zniknięcie pomnika smoleńskiego "wywołałoby wojnę i nieprawdopodobne emocje, które towarzyszyłyby nam przez lata ". - Nam nie trzeba emocji dotyczących pomników, te pomniki, które są, niech zostaną, zajmijmy się rozwiązywaniem prawdziwych problemów , a nie pogłębianiem rowu, wojny polsko-polskiej, nie jest to nam potrzebne - uznał.

- Zabieranie go stamtąd wywołałoby kolejną wojnę, przez kolejne miesiące zajmowalibyśmy się tylko tym, zamiast naprawieniem państwa, to nie jest nam do niczego potrzebne. Nad sercem powinien dominować rozum - podsumował prezydent stolicy.