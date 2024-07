Turystka wracająca z Wietnamu wylądowała na lotnisku w Pyrzowicach. Kobieta przewoziła kosmetyki (cztery opakowania kremu) z jadem kobry królewskiej. Gatunek ten został ujęty w załącznikach do Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), której celem jest ochrona dzikich zwierząt oraz roślin zagrożonych wyginięciem.

Oznacza to, że chcąc przewieźć kosmetyki z jadem kobry królewskiej na teren Unii Europejskiej, turystka zobowiązana była posiadać zezwolenia - zarówno z kraju, z którego pochodzi taki produkt, jak i z kraju, do którego jest on przywożony.