Jak wynika z unijnego komunikatu, chodzi o osiem aromatów, które są stosowane do "podkręcania" smaku żywności. To aromaty imitujące posmak dymu wędzarniczego.

Głównym powodem wycofania zezwolenia na stosowanie aromatów dymu wędzarniczego są obawy dotyczące ich genotoksyczności. Jest to zdolność substancji chemicznych do uszkadzania materiału genetycznego komórek, co może prowadzić do mutacji i zwiększać ryzyko nowotworów.