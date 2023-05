Biały Tydzień po Komunii - jak dobrze go przeżyć?

Chyba każdy z nas chociaż raz spotkał się z określeniem Biały Tydzień. Ba! Większość miała nawet okazję go przeżywać. Jest on przecież nierozerwalną częścią Pierwszej Komunii Świętej. Niestety, mimo że czas po Pierwszej Komunii Świętej powinien to być okresem pełnym radości, który dzieci zapamiętają na lata, to wielu z nich wciąż kojarzy się on wyłącznie z przykrym obowiązkiem chodzenia do kościoła. Warto więc nieco lepiej poznać ten temat, aby pomóc dziecku czerpać z Białego Tygodnia przyjemność i ogrom satysfakcji.

Czym jest Biały Tydzień? Co to jest Oktawa Komunijna?

Biały Tydzień to tak naprawdę Oktawa Komunijna. Swoją potoczną nazwę wziął od tego, że uczestniczące w nim dzieci pierwszokomunijne zazwyczaj mają na sobie szaty w białym kolorze - najczęściej te same, w których przyjęły Pierwszą Komunię Świętą. Przede wszystkim jest to czas, który ma pomóc dzieciom w lepszym przeżywaniu sakramentu i zrozumieniu jego wartości. W końcu Chrystus zamieszkał w ich sercu.

Co ciekawe, zwyczaj ten został zaczerpnięty od pierwszych chrześcijan. To właśnie oni stając się nowymi członkami Kościoła, na siedem dni zakładali białe szaty. Był to ich sposób celebracji przyjęcia sakramentu oraz znak dla innych, że w pełni oddali się Jezusowi.

Jak wygląda Biały Tydzień? To trzeba wiedzieć

Chociaż cel jest ten sam, w różnych częściach Polski obchody Białego Tygodnia mogą wyglądać nieco inaczej. W niektórych regionach jest on obchodzony poprzez codzienne wieczorne Msze święte, w innych nabożeństwa odbywają się w szkolnej kaplicy przed rozpoczęciem lekcji, a po ich zakończeniu cała klasa je wspólnie przygotowane śniadanie. Bardzo często na zakończenie świętowania organizowane są też pielgrzymki, w których udział biorą zarówno pierwszokomunijne dzieci, jak i ich rodziny.

W tym okresie Msze święte najczęściej przystosowywane są specjalnie dla dzieci. Wszystko po to, aby jak najbardziej zaangażować je w przebieg liturgii, zachęcając je tym samym do czytania modlitwy wiernych, czy śpiewania psalmów. To właśnie wtedy księża podczas swoich kazań wychodzą do dzieci zadając im pytania, albo wręcz przeciwnie - odpowiadają na te, które najbardziej nurtują młodych uczestników mszy. Dzięki temu dzieci czerpią jeszcze większą przyjemność ze świętowania.

Często też każdy dzień Białego Tygodnia poświęcony jest innemu tematowi, czy sylwetce innego świętego. Dzięki takiej różnorodności dzieci mogą dowiedzieć się czegoś więcej o swoich patronach, czy świętej rodzinie co sprawia, że z zaciekawieniem chcą coraz lepiej poznawać swoją religię.

Kościół namawia do aktywnego udziału w oktawie

Jeśli jesteś rodzicem, pewnie przemknęła Ci przez głowę myśl, żeby świętowanie zakończyć na uroczystym obiedzie w dniu Pierwszej Komunii. Niestety jest to bardzo popularne podejście, ale chociaż obchody Białego Tygodnia mogą wydawać się mało istotne, to w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Nie da się przecież ukryć, że dla każdego dziecka jest to bardzo ważny i potrzebny czas, który pozwoli mu w bardziej świadomy sposób wyznawać swoją wiarę.

A co na to wszystko Kościół? Raczej nikogo nie zdziwi fakt, że według oficjalnego nauczania, uznaje ten okres za równie ważny, co sam dzień pierwszego przyjęcia Eucharystii. Dlatego też dzieci nie powinny unikać zaplanowanego na ten czas świętowania. Pamiętaj więc, że to Twoim zadaniem jest zachęcenie dziecka do aktywnego udziału w Mszy świętej i wszystkich uroczystościach.

Jak przekonać dziecko, by uczestniczyło w Białym Tygodniu?

Chociaż na pierwszy rzut oka zadanie to może wydawać się szczególnie trudne, to w rzeczywistości wcale takie nie jest! W tym przypadku wystarczy zwykła rozmowa, w której wytłumaczysz dziecku, że Biały Tydzień to piękny czas!

Ważne jest tutaj, aby zachęcić dziecko do wspólnego świętowania i jednocześnie sprawić, żeby nie odebrało tego, jak smutnego obowiązku, a jako okresu pełnego radości. Dla dziecka bardzo ważne będzie również, kiedy przez cały tydzień będą towarzyszyć mu najbliżsi, z którymi potem będzie mógł omówić to co działo się podczas uroczystości.

Pamiętaj też, że przeżywanie Pierwszej Komunii Świętej wcale nie musi skończyć się razem z Białym Tygodniem. Wręcz przeciwnie! Po jego zakończeniu wciąż możecie razem świętować. Idealnym sposobem będzie na przykład wspólny udział w nabożeństwach majowych, czy nawet koncertach z muzyką religijną, które pozwolą dziecku jeszcze lepiej przeżyć ten wyjątkowy czas związany z przyjęciem sakramentu. Oprócz tego dziecko z pewnością przez lata będzie wspominało ten wspólnie spędzony wyjątkowy i rodzinny okres.

