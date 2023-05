Spis treści: 01 Komunia 2023. Mądre prezenty na komunię

02 Jaki prezent może być mile widziany? Nasze propozyje

03 Komunia 2023. Ile pieniędzy dać dziecku na komunię?

Komunia 2023. Mądre prezenty na komunię

Prezenty na komunię wręczane są dziecku podczas uroczystego posiłku, który organizuje się po uroczystej mszy świętej. Spotkanie takie odbywa się zazwyczaj w domu, restauracji, sali weselnej lub w ogrodzie i jest okazją wspólnego spędzenia czasu w gronie rodziny oraz przyjaciół.

To także czas składania życzeń i modlitw za dziecko. To podczas przyjęcia komunijnego zwykle obdarowuje się dziecko prezentami komunijnymi, które są związane z religią lub mają wartość sentymentalną czy praktyczną.

Nie można zapomnieć o tym, że wybór podarunku na Pierwszą Komunię Świętą zależy od wielu czynników. Warto wziąć pod uwagę wiek dziecka, jego zainteresowania i preferencje, obyczaje panujące w danej społeczności, a także to, jaka relacja łączy rodzinę i osobę wręczającą upominek.

Jaki prezent może być mile widziany? Nasze propozyje

Biżuteria religijna - krzyżyk, medalik, różaniec lub bransoletka z symbolami religijnymi to odpowiedni upominek, ponieważ nawiązuje do wartości ważnych w życiu chrześcijanina. Jeśli prezent ma być bardziej oryginalny, możesz rozważyć personalizowaną ozdobę, na przykład zawieszkę z grawerowanym imieniem lub datą Pierwszej Komunii Świętej.



Książki religijne - opowieści biblijne, modlitewniki, przewodniki po życiu świętych czy książki o dziejach Kościoła katolickiego mogą być cennym źródłem wiedzy i inspiracji duchowej dla dziecka. Teksty te pomagają zrozumieć i pogłębiać wiarę, a także stanowią wspaniałą pamiątkę z tego ważnego dnia, zwłaszcza jeśli wewnątrz znajdzie się ręcznie wpisana dedykacja.



Sprzęt sportowy - jeśli dziecko lubi aktywność fizyczną lub uprawia konkretny sport, na pewno ucieszy się z takiego prezentu i poczuje się zachęcone do rozwoju swojej pasji. W zależności od zainteresowań młodej osoby, można podarować jej rower, wrotki, hulajnogę lub obuwie do gry w piłkę nożną. Należy zwrócić uwagę na jakość wykonania sprzętu i to, czy jest dostosowany do wieku dziecka, a tym samym bezpieczny w użytkowaniu.



Elektronika - tablety, komputery, konsole do gier, czytniki e-booków, smartwatche czy słuchawki bezprzewodowe to dobry pomysł na prezent, jeśli dziecko jest wystarczająco dojrzałe do korzystania z takiego sprzętu i dane urządzenie przyda mu się w rozwoju zainteresowań bądź w celach edukacyjnych.



Bon upominkowy - voucher na zakupy w sklepie z odzieżą, księgarni lub sklepie z elektroniką to świetna alternatywa, jeśli nie ma pewności, co dziecko chciałoby dostać. Daje to swobodę wyboru. Nie ma wtedy ryzyka podarowania niechcianego lub zbędnego upominku. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że bon może być odbierany jako prezent mało personalny. Należy dobrze zastanowić się (lub skonsultować z rodzicami dziecka), jaki sklep i kwotę wybrać. Ponadto do bonu warto dołączyć osobistą notatkę lub kartkę z życzeniami.



Przeżycia - oryginalnym prezentem komunijnym są vouchery na wydarzenia takie jak wycieczki, zajęcia sportowe lub artystyczne, wizyty w parku rozrywki, kinie, teatrze bądź muzeum. Jedną z głównych zalet takiego upominku jest to, że dostarcza dziecku wyjątkowych wrażeń i przygód, które zapewne zostaną mu w pamięci na długo.



Przed wyborem podarunku, warto upewnić się, że rodzice lub dziecko nie mają nic przeciwko wręczeniu takiego prezentu oraz że wybrany upominek będzie odpowiadał gustowi obdarowywanej osoby.



Komunia 2023. Ile pieniędzy dać dziecku na komunię?

To, ile pieniędzy powinno się dać dziecku na Pierwszą Komunię Świętą, zależy przede wszystkim od możliwości osoby obdarowującej. Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, a kwota bywa różna i zależy od wielu czynników, takich jak na przykład relacja z rodziną dziecka czy obyczaje w danym regionie lub społeczności.



Zazwyczaj kwota, którą daje się w kopercie, wynosi od 100 do 300 złotych. Jednakże niektórzy chrzestni lub dziadkowie decydują się na podarowanie większej sumy, na przykład 500 złotych, a nawet więcej. Warto jednak pamiętać, że nie chodzi o to, aby dać dziecku jak najwięcej pieniędzy, ale raczej o to, aby symbolicznie pokazać mu, że docenia się ważne dla niego wydarzenie.

Istnieją również alternatywy dla tradycyjnej koperty z pieniędzmi. Należy do nich na przykład zakup akcji spółki lub ulokowanie określonej kwoty w fundusz inwestycyjny. Takie rozwiązania pozwalają nie tylko na przekazanie dziecku wartościowego podarunku na komunię, lecz także na edukację finansową.

