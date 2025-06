Jednocześnie biskup Oder jest członkiem Rady Prawnej KEP, która to w marcu negatywnie zaopiniowała projekt przygotowany przez prymasa.

Zaskakujący i niezrozumiały - tak osoby skrzywdzone w Kościele, z którymi rozmawiała Interia, komentują zwrot, do jakiego doszło na posiedzeniu episkopatu.

- Powiedzieć, że to było zaskoczenie, to właściwie nic nie powiedzieć. Byłem przekonany, że te prace będą kontynuowane, że sprawa się - powoli, ale jednak - posuwa do przodu - mówi w rozmowie z Interią. Podkreśla też, że w skład zespołu prymasa wchodzili wybitni fachowcy. - Biskupi uznali, że ich praca jest nikomu niepotrzebna - dodaje.