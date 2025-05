Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. "Troska o Kościół i ojczyznę"

Papież Leon XIV zwrócił się w środę do Polaków. - Błogosławiony prymas Stefan Wyszyński budował jedność w Kościele i społeczeństwie. Niech jego świadectwo inspiruje was do troski o Kościół i ojczyznę - przemawiał do polskich pielgrzymów podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra.