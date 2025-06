Oktawa (łac. octava - ósmy) to okres ośmiu dni rozpoczynający się od ważnej uroczystości liturgicznej, podczas którego codziennie celebruje się mszę świętą z elementami święta głównego .

Ma to na celu przedłużenie radości i refleksji związanych z danym wydarzeniem. Tradycja oktaw sięga IV wieku i była powszechnie stosowana w Kościele katolickim. Obecnie oficjalnie obchodzone są oktawy Bożego Narodzenia i Wielkanocy .

Boże Ciało jest świętem nakazanym w Kościele katolickim . Oznacza to, że wierni są zobowiązani do uczestnictwa w mszy świętej tego dnia. Świadome i dobrowolne opuszczenie mszy bez ważnej przyczyny (np. choroby) jest uważane za grzech ciężki . Udział w procesji eucharystycznej, choć zalecany, nie jest obowiązkowy .

Oktawa Bożego Ciała to przedłużenie uroczystości Bożego Ciała na kolejne siedem dni, tworząc ośmiodniowy okres modlitwy i refleksji. W Polsce, mimo że oficjalnie oktawa została zniesiona, nadal jest obchodzona jako tradycja lokalna .

Udział w oktawie to okazja do pogłębienia swojej relacji z Bogiem i wspólnotą parafialną. Codzienne uczestnictwo w mszach i procesjach pozwala na refleksję nad obecnością Jezusa w Eucharystii i umacnia wiarę. To także czas modlitwy o błogosławieństwo dla siebie i swoich bliskich.