9 czerwca Kościół obchodzi ważną uroczystość. Zaczęło się od Polski

Święto to jest obchodzone jako swego rodzaju rozszerzenie i uzupełnienie Dnia Zesłania Ducha Świętego . Maryja obecna przy zesłaniu towarzyszy Kościołowi od samego początku, stąd nazywana jest jego matką.

Starania o to, aby obchodzić specjalne święto związane z tym tytułem, zakończyły się sukcesem w 1971 r. To właśnie wtedy Episkopat Polski wprowadził święto do polskiego kalendarza i ustanowił nim pierwszy poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.