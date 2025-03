1,6 miliona młodych ludzi (7-12 lat) funkcjonuje na platformach społecznościowych i streamingowych. Kiedy wyłączymy użytkowników YouTube ze względu na możliwość korzystania z serwisu dla osób małoletnich poprzez konta rodziców, to wciąż będzie to grupa 1,4 miliona, a więc ponad połowa dzieci w tym wieku.

Najwięcej z nich, bo aż 760 tysięcy to użytkownicy TikToka (32 proc.). Ponad 300 tysięcy z nich spędza na nim więcej niż dwie godziny każdego dnia. Do aplikacji TikTok sięgają średnio ponad dwadzieścia razy dziennie.

Najpopularniejszym komunikatorem jest Messenger. Używa go aż 900 tysięcy najmłodszych, a Whatsappa 700 tysięcy.

Serwisy erotyczne zarezerwowane dla dorosłych są trzecią najpopularniejszą kategorią treści, po którą sięgają dzieci i młodzież od siódmego do 14. roku życia.

Jak to możliwe, że tak ogromna rzesza użytkowników serwisów, które według właściwych przepisów przeznaczone są dla osób starszych, dopuszczana jest przez dostawców usług i produktów i jakie są tego konsekwencje?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie o powody ustanowienia limitu wieku.

Dla dzieci i młodzieży media cyfrowe są naturalnym środowiskiem życia, rozwoju, budowania i podtrzymywania relacji, zabawy i spędzana wolnego czasu. Przy wszystkich znanych nam zaletach sieć jest także miejscem, które w pewnych zakresach stanowi zagrożenie dla rozwoju młodego człowieka, a nawet więcej - to właśnie media społecznościowe i gry online stanowią dzisiaj miejsca, w których najczęściej dochodzi do przemocy, w tym wykorzystywania seksualnego młodych ludzi.

Krajowych i międzynarodowych danych pokazujących skalę przemocy seksualnej, jakiej doświadczają młodzi ludzie, jest aż nadto. Według badań organizacji "We Protect" 69 proc. młodych ludzi w Polsce doświadczyło jednej z form takiej przemocy w sieci.

Zjawisko, z którym nie mogą poradzić sobie dzisiaj instytucje publiczne, to materiały ukazujące wykorzystanie dzieci. Z roku na rok ich liczby wzrastają. Od 2022 roku większość takich materiałów wytwarzanych jest przez najmłodszych, często manipulowanych i szantażowanych. W jednej ze swoich analiz dla sejmowej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży, Katarzyna Staciwa wskazuje, że dla grupy 7-10 lat między 2019 a 2023 rokiem nastąpił przyrost takich materiałów o ponad 1800 procent. Aż 41 proc. tych treści kwalifikuje się do najbardziej brutalnej kategorii.

Coraz większy odsetek stanowią zdjęcia i filmy dzieci w wieku 3-6 lat, co związane jest między innymi z korzystaniem przez coraz młodszych z urządzeń mobilnych oraz komunikatorów i platform, których aplikacje działają niezwykle intuicyjnie i są proste w obsłudze.

40 proc. z użytkowników mediów społecznościowych odczuwa dojmującą samotność ("Nastolatki 3.0", NASK 2023). Z wielu opracowań wyspecjalizowanych organizacji dowiadujemy się także o tym, jak destrukcyjny wpływ na zdrowie psychiczne miewają algorytmy, na których oparte są systemy rekomendacyjne platform. Bazują one na ludzkich słabościach i lękach, pogłębiając je . Eksponują młodego człowieka na treści, z którymi nie powinien mieć w tym wieku kontaktu, bo znacząco pogarszają jego kondycję psychiczną.

Niepokojąco brzmi też raport Federalnej Komisji Handlu USA (2023) badającej polityki ochrony danych osobowych platform społecznościowych oraz streamingowych. W swoich wnioskach zwróciła uwagę na brak ochrony danych najmłodszych dzieci i traktowanie nastolatków w jednej grupie z dorosłymi. Otrzymała też oficjalną odpowiedź, że ochrona tego typu nie jest potrzebna, gdyż według regulaminów są to platformy dla osób powyżej 13. roku życia.

Co powinniśmy z tym zrobić? Z pewnością nie formułować postulaty o natychmiastowych zakazywaniu dzieciom korzystania z internetu. Przerzucanie poczucia winy na nich, a także na rodziców nie prowadzi do niczego więcej, jak tylko do frustracji.