- Normalnie powinno się ich wziąć za fraki i ściągnąć. Ja, jako kobieta, bym to zrobiła, a oni nie potrafią tego zrobić. I ta policja ma nas chronić? - oburzała się, nie szczędząc wulgarnych słów Marianna Schreiber .

Protest Ostatniego Pokolenia. Marianna Schreiber oburzona

- Jesteście terrorystami, powinniście siedzieć w więzieniu ! - krzyczała do aktywistów z Ostatniego Pokolenia Schreiber.

- Proszę pani, ja jadę po dziecko na Śródmieście, nie mogę przejechać. Zaraz moim dzieckiem nie będzie miał kto się zająć przez terrorystów (...). Nie ma żadnego problemu z klimatem. Oni sobie wymyślają . Powinni pójść do normalnej roboty. Wy nigdy nie przepracowaliście dnia i to jest tego wina, wy się nudzicie - mówiła Schreiber.

Marianna Schreiber kontra "Babcia Kasia"

W pewnym momencie Marianna Schreiber zauważyła obecną na manifestacji aktywistkę Katarzynę Augustyniak, znaną jako "Babcia Kasia" . Wykrzykując do mikrofonu Polsat News, w ostrych słowach zaczęła krytykować kobietę.

- To jest stara komunistka, która pobierała rentę za Platformy wyższą, PiS obniżył. Ta kobieta powinna siedzieć w więzieniu. To jest "Babcia Kasia", która atakuje ludzi personalnie, fizycznie, rzuca się na Placu Piłsudskiego na ludzi. To jest właśnie kobieta odpowiedzialna za terror w Warszawie - przekonywała celebrytka.