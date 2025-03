Prokuratura o okolicznościach śmierci Barbary Skrzypek. "Zgon nagły"

- Śmierć każdego człowieka jest zdarzeniem tragicznym i wstrząsającym, nie tylko dla najbliższych. (...) Zwłaszcza gdy mówimy o śmierci osoby poważanej, lubianej, prawej - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie na początku konferencji prasowej prok. Piotr Skiba. - Z niedowierzaniem, zaskoczeniem i zdumieniem dowiedzieliśmy się o śmierci świadka, pani Barbary Skrzypek - dodał, zaznaczając, że prokuratura została poinformowana o fakcie późnym wieczorem 15 marca.

- W związku z powzięciem takiej informacji w krótkim czasie funkcjonariusze policji warszawskiej dokonali ustaleń związanych ze zdarzeniem. Ustaliliśmy, że do zgonu doszło we wczesnych godzinach porannych 15 marca w mieszkaniu, w obecności jednego z członków rodziny. Przybyły na miejsce lekarz pogotowia stwierdził zgon, wystawił kartę zgonu, w której wpisał jako przyczynę zgonu "zgon nagły z nieznanych przyczyn" - opisał prokurator.

Skiba dodał, że o zgonie nie była poinformowana ani policja, ani prokuratura, a zwłoki zmarłej zostały przewiezione bezpośrednio do zakładu pogrzebowego.

Śmierć Barbary Skrzypek. Rodzina nie wskazała na wpływ osób trzecich

Ze względu na okoliczności, w jakich doszło do zgonu, przesłuchani zostali członkowie rodziny zmarłej. Jak przekazał prokurator, z ich zeznań wnika, że nie twierdzą, by do śmierci kobiety przyczyniły się działania osób trzecich. Materiały dotyczące tego postępowania zostaną przekazane innej prokuraturze spoza okręgu warszawskiego, by nie budzić wątpliwości co do bezstronności organu.

Skiba odniósł się też do samego przesłuchania zmarłej. Jak przekazał, wezwanie zostało odebrane 10 dni przed przesłuchaniem. Trwało ono 4 godz. 40 min z kilkunastominutową przerwą. W samej czynności procesowej wzięli udział pełnomocnicy poszkodowanego Geralda Brigfellnera, w tym mecenas Jacek Dubois i Krystian Lasik i świadek Barbara Skrzypek. Na miejscu stawił się także jej pełnomocnik.

Przesłuchanie Barbary Skrzypek. Prokuratura o niedopuszczeniu pełnomocnika świadka

- Z zapisu protokołu wynika, że mecenas Gotkwiecz wskazał, iż chce występować jako pełnomocnik świadka (...) motywując to szerokim interesem pokrzywdzonej, wskazując na jej stan zdrowia w postaci konieczności noszenia okularów, niemożności czytania bez okularów, jak również poddenerwowaniem przesłuchaniem - dodał.

Rzecznik przekazał, że prowadząca przesłuchanie prokurator Ewa Wrzosek na podstawie art. 87 par. 3 nie dopuściła mecenasa Gotkiewicza do przesłuchania jako pełnomocnika świadka, co zostało zanotowane w protokole z zaznaczeniem, że udzielono ustnego uzasadnienia decyzji. Piotr Skiba przypomniał, że do tego, by pełnomocnik świadka został dopuszczony do czynności procesowej, muszą zaistnieć konkretne warunki. - Pani prokurator uznała, że takich warunków nie ma, co znalazło odzwierciedlenie w treści protokołu - zaznaczył.

Sprawa Barbary Skrzypek. Przesłuchanie nie było rejestrowane

Piotr Skiba odniósł się także do informacji, że przesłuchanie Barbary Skrzypek nie zostało nagrane. - Takiego wniosku nie było ze strony (w sprawie -red.), jak również z urzędu nie podjęła takiej decyzji prokurator Wrzosek - powiedział, dodając, że rejestrowanie czynności procesowych jest możliwe, ale nie jest konieczne.

Rzecznik prokuratury przekazał również, że analizowane są niektóre informacje prasowe dotyczące śmierci Barbary Skrzypek. Nawiązał w ten sposób do zapowiedzi Ewy Wrzosek, która zamierza pociągnąć do odpowiedzialności prawnej osoby i podmioty, które sugerowały w ostatnich dniach, że przyczyniła się ona do zgonu kobiety. Skiba zaznaczył, że zdarzenie wywarło ogromny wstrząs nie tylko na bliskich zmarłej.

- Bierzemy bardzo poważnie pewną narrację, która pojawiła się wokół tego zdarzenia - podkreślił, dodając, że brane pod uwagę są postępowania dotyczące naruszenia dóbr osobistych. - Przekroczone zostały granice - zaznaczył.

Barbara Skrzypek była przesłuchiwana we wznowionym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Do przesłuchania miało dojść 12 marca. W sobotę Skrzypek nagle zmarła.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Bosak: Żeby wygrać te wybory, trzeba zdobyć głosy pokolenia 50+ RMF24.pl RMF