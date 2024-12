"Program ten polegał na realizacji ze środków publicznych budowy na terenie jednostek penitencjarnych hal produkcyjnych, w których prywatni przedsiębiorcy mieli prowadzić działalnoś ć zatrudniając osadzonych . W przypadku Zakładu Karnego w Rzeszowie kwota kosztów budowy dwóch takich hal to łącznie ponad 35 mln zł" - przekazano w komunikacie.

Zawiadomienie w tej sprawie złożył Dyrektor Generalny Służby Więziennej, który jednocześnie wniósł o wyznaczenie do prowadzenia tej sprawy jednostki prokuratury spoza okręgu Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Program "Praca dla więźniów". Prokuratura wszczęła postępowanie

Po analizie zgromadzonych materiałów w czwartek prokurator wszczął śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków , w tym w celu osiągniecia korzyści majątkowej lub osobistej, w okresie od dnia 01.10.2016 r. do dnia 03.09.2024 r., przez funkcjonariuszy publicznych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie i Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Jak przekazała prokuratura, aktualnie kompletowany będzie materiał dowodowy. W jego skład mają wchodzić zeznania świadków i dalsza dokumentacja. "Po zebraniu materiału dowodowego poddany zostanie on ocenie przez prokuratora w celu ustalenia, czy rzeczywiście doszło do popełnienia przestępstwa, a jeżeli tak, to kto jest jego sprawcą" - wyjaśniono.