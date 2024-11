Kampania PiS pod lupą śledczych. W tle miliony z państwowej spółki

Śledczy ustalą czy doszło do "wielkiej szkody majątkowej"

Śledztwo obejmuje okres od lutego 2023 r. do marca 2024 i ma wyjaśnić, czy doszło do wyrządzenia wielkiej szkody majątkowej w mieniu Fundacji KGHM Polska Miedź w kwocie niemal 16 mln zł. Miało do tego dojść "poprzez dokonywanie nieuzasadnionych statutowo wydatków oraz niezasadne przydzielanie darowizn" jednej firmie, oraz siedmiu stowarzyszeniom i fundacjom.