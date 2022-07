W informacji udostępnionej przez Kancelarię Prezydenta wskazano, że to ogromna pasja, talent i szczęście do odnajdowania właściwych ludzi na swojej drodze zaprowadziły młodego mężczyznę do świata mody, o którym marzył od dziecka. Projektant ma już za sobą prezentację ubrań na wybiegu.

Pałac Prezydencki. Projektant przekazał suknie

Podczas spotkania z małżonką prezydenta projektant - jak relacjonuje kancelaria - opowiedział o swoich pierwszych krokach w świecie mody, inspiracjach i panujących trendach.

Na pamiątkę spotkania Łuszczki podarował prezydentowej suknię. Wcześniej przekazał strój na aukcję na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami z Ukrainy, a zwycięzca licytacji zaproponował, by suknię wręczyć Pierwszej Damie.

W spotkaniu - jak przekazano - uczestniczyła także mama Szymona, Danuta Łuszczki, Gabriela Tomaka-Ząbek, projektantka mody, która pomogła zrealizować jego dotychczasowe projekty oraz związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych Bogusława Wybraniec.

Zdjęcie Projektant mody wręczył prezydentowej suknię / KPRP/Grzegorz Jakubowski / materiał zewnętrzny

Pierwsza dama: Ta droga jest ważna dla osób z niepełnosprawnościami

- Bardzo mi zależy na tym, by osoby z niepełnosprawnościami mogły rozwijać się i spełniać marzenia. Cieszę się, że odnalazłeś w sobie talent i siłę do dążenia do celu, a także, że spotkałeś na swojej drodze tak wielu cudownych ludzi, którzy bezinteresownie zechcieli wesprzeć te marzenia - powiedziała, zwracając się do gościa, pierwsza dama.

Podkreśliła też, że przykład Szymona Łuszczki może stać się wspaniałą inspiracją dla innych osób niepełnosprawnych. - Twoja droga jest ważna dla innych osób dotkniętych niepełnosprawnościami. Myślę, że gdy zobaczą one, że można, że się da, że są ludzie, którzy chcą pomóc, to zachęci je do realizacji własnych pasji i zainteresowań, a przede wszystkim do wyjścia z domu - stwierdziła Agata Kornhauser-Duda.

Wśród tematów rozmowy były m.in. potrzeby osób z niepełnosprawnościami i kwestia pomocy Ukrainie.

Zdjęcie Tematami rozmów były m.in. potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz kwestia pomocy Ukrainie. / KPRP/Grzegorz Jakubowski / materiał zewnętrzny