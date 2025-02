Decyzję o sprzedawaniu paszportu Nauru ogłosił we wtorek prezydent kraju, David Adeang. Zmagający się ze zmianami klimatu wyspiarski kraj oferuje chętnym dokument za 105 tys. dolarów . Zebrane pieniądze mają pomóc sfinansować ewentualne przenosiny liczącego kilkanaście tysięcy osób narodu na bezpieczny ląd.

W rozmowie z agencją AFP prezydent Nauru powiedział, że pieniądze umożliwią nie tylko " dostosowanie się do zmian klimatu ", ale też "zabezpieczą zrównoważoną i dostatnią przyszłość kolejnym pokoleniom".

" To coś więcej, niż tylko przetrwanie . To również zapewnienie przyszłym pokoleniom bezpiecznego, odpornego i zrównoważonego domu. Jesteśmy gotowi na podróż, która nas czeka" - podkreślił David Adeang.

Nauru to maleńka wyspa , o powierzchni około 21 kilometrów kwadratowych. Jest trzecim - po Watykanie i Monako - najmniejszym państwem świata. Znajduje się na Oceanie Spokojnym , 42 km na południe od równika. Według różnych źródeł wyspę zamieszkuje od 11 do około 13 tysięcy osób.

Satelitarne zdjęcie wyspy Nauru. To jeden z najmniejszych krajów na świecie

Satelitarne zdjęcie wyspy Nauru. To jeden z najmniejszych krajów na świecie Planet Observer/Universal Images Group Getty Images

Sprzedając swój paszport osobom z innych krajów władze Nauru spodziewają się zebrać co najmniej 5,7 mln dolarów w pierwszym roku. Liczą, że w kolejnych latach ta suma wzrośnie do 43 mln dolarów, co stanowiłoby około 20 proc. państwowego PKB.