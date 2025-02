Wieloryb pojawił się w Bałtyku. Akcja służb w Międzyzdrojach

W pobliżu plaży w Międzyzdrojach trwa akcja ratunkowa, która ma na celu oswobodzenie wieloryba. Ssak najprawdopodobniej zaplątał się w sieć rybacką, a obecne na miejscu służby starają się go oswobodzić. - To taka dziwna informacja, wieloryb to niespotykane zwierzę w akwenach Bałtyku - przekazał Interii oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim st. kpt. Michał Wiaderski.