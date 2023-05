Lex Tusk a rezygnacje. Prof. Stanisław Mazur opuszcza Andrzeja Dudę

Na podobny ruch w poniedziałek zdecydował się rektor krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Prof. Stanisław Mazur w liście otwartym do prezydenta Andrzej Dudy zrezygnował z zasiadania w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji .

"Decyzję o rezygnacji podjąłem z wielkim żalem, ale jestem głęboko przekonany, że nie można akceptować procesu degradacji porządku prawnego w Polsce i kluczowych mechanizmów nowoczesnego państwa prawnego, opierającego się na solidnych podstawach, zbudowanych ze stabilnych instytucjach państwa" - głosi treść listu.

Jak podkreślił prof. Mazur, podpisanie przez prezydenta ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, "to decyzja o wielkich i trudnych do przewidzenia konsekwencjach dla demokracji w Polsce".