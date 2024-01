Z oferty sklepów Carrefour w Polsce znikną produkty marki PepsiCo. Powodem decyzji jest spór o wprowadzoną przez producenta podwyżkę cen, na którą nie chce zgodzić się francuska sieć. Wcześniej takie same kroki zostały podjęte we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Belgii. Towary PepsiCo będę dostępne w sklepach Carrefour w tym krajach do wyczerpania zapasów.