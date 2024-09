Doniesienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego złożone zostało przez firmę Figene Capital . W sprawie chodzi o oświadczenia posła, które składane było w listopadzie ubiegłego roku i kwietniu. W obydwu dokumentach Przemysław Wipler nie wykazał, że posiada ponad 5 milionów akcji Figene Capital S.A.

"Zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. Dlatego tak długo, jak ww. akcje Spółki nie zostały zapisane na rachunku maklerskim fundacji rodzinnej utworzonej przez Przemysława Wiplera, to przysługują one Przemysławowi Wiplerowi" - napisał Kołkowski.