Overbooking, czyli sprzedaż większej liczby biletów niż jest dostępnych miejsc na pokładzie samolotu, to praktyka stosowana przez linie lotnicze w celu minimalizacji strat wynikających z podróżowania bez pełnej obsady.

W oficjalnym piśmie do prezesa UOKiK Marcin Wiącek podkreślił, że masowy charakter przewozów lotniczych może prowadzić do marginalizacji ochrony pasażerów.

Ochrona praw pasażerów. RPO wystosował oficjalne pismo

RPO zwrócił uwagę na konieczność kompleksowej analizy sytuacji konsumentów w kontekście ochrony ich praw. Pytał, czy istnieje możliwość ogólnego zbadania problematyki praw pasażerów w ruchu lotniczym z Polski i do Polski.

Tak było np. w przypadku dwóch osób, którym odmówiono wejścia na pokład z powodu podstawienia mniejszego samolotu niż przewidywano. Zostały one przeniesione na następny dostępny lot jednak zaproponowany termin wylotu miał odbyć się trzy dni później. To doprowadziło do całkowitej rezygnacji z podróży przez jednego z pasażerów oraz znacznego skrócenia pobytu przez drugiego.