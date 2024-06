Na warszawskim Lotnisku Chopina doszło do kolizji, w wyniku której uszkodzony został samolot Boeinga 737 MAX-8 . W sprawie zdarzenia skontaktowaliśmy się z biurem prasowym Polskich Linii Lotniczych LOT, które potwierdziło, że doszło do incydentu.

Warszawa. Incydent na Lotnisku Chopina. Na pokładzie samolotu byli pasażerowie

To kolejny groźny incydent na Lotnisku Chopina

Holowany samolot przygotowywał się do lotu do Tokio, a uszkodzona miała zostać osłona lewego silnika. Boeing miał wrócić w środę z Mumbaju, a do zdarzenia doszło, gdy maszyna była transportowana do terminala.