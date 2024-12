- Gdyby to była ustawa o wolnej Wigilii, to nie byłoby żadnych wątpliwości - zaznaczyła szefowa Kancelarii Prezydenta. - Ale ceną jest trzecia niedziela pracująca w - wyjaśniła. - Tutaj jest wątpliwość, przede wszystkim pracownicy handlu tę kwestię podnoszą - podsumowała.

Wolna Wigilia w 2025? Prezydent zorganizował konsultacje społeczne

Prezydent zaznaczył, że jest za tym, aby Wigilia była dniem wolnym od pracy. Dodał jednak, że w uchwalonej przez parlament ustawie w ostatecznej wersji doszło do istotnych modyfikacji względem początkowego projektu.

Duda wyraził ubolewanie nad tym, że pomimo wprowadzenia wolnej Wigilii, trzy niedziele poprzedzające święto mają być dniami pracującymi. Dodał, że po uchwaleniu przez parlament ustawy sytuacja uległa poważnej zmianie, a jego stosunek do ustawy "uległ niejakiemu zawieszeniu".

6 grudnia Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy w sprawie wolnej Wigilii. Regulacja trafiła teraz do prezydenta, który w ciągu 21 dni musi podjąć decyzję o podpisaniu, zawetowaniu lub odesłaniu noweli do Trybunału Konstytucyjnego.