Prezydent: Przeniesienie wagnerowców na Białoruś to dla nas negatywny sygnał

Oprac.: Marta Stępień Polska

- Wszyscy widzimy, co się dzieje - powiedział Andrzej Duda przed wylotem do Hagi. - Relokacja żołnierzy grupy Wagnera i jej szefa to dla nas negatywne sygnały - podkreślił prezydent. Dodał, że będzie na ten temat rozmawiał z sekretarzem NATO i innymi szefami państw należących do Sojuszu.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda / Polsat News