W trakcie wystąpienia Andrzej Duda odniósł się do spornej kwestii importu ukraińskiego zboża do Polski i wypowiedzi polityków zarówno polskich, jak i ukraińskich, jakie padły w tym kontekście.

Andrzej Duda o sporze Polski z Ukrainą ws. eksportu zboża

Andrzej Duda o odbudowie Ukrainy

Prezydent przypomniał, że Polska od początku wojny wspiera Ukrainę. - Dokładamy wszelkich starań, by pomóc Ukrainie nie tylko utrzymać niezależność, ale także by w miarę możliwości, podtrzymać kondycję ukraińskiej gospodarki. To sprawa wielkiej wagi również w kontekście aspiracji Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i warunków, które będzie musiała spełnić, aby osiągnąć ten cel - podkreślił.