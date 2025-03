- Po to, aby była gwarancja tego, że bezpieczeństwo będzie umacniane - mówił, argumentując złożenie wniosku. Obecnie Polska wydaje niecałe 5 proc. PKB na ten cel. Duda dodał, że liczy na konsensus polityczny . Przyjęcie poprawki wymaga większości 2/3 w Sejmie .

Prezydent tłumaczył, że aktywnie działa w tej sprawie na forum międzynarodowym, apelując do sojuszników w NATO o zwiększenie wydatków na armię do co najmniej 3 proc. PKB. Przypomnijmy, część państw Sojuszu Północnoatlantyckiego nadal nie wypełniło zobowiązania z 2014 roku o przeznaczaniu 2 proc. PKB.