Jarosław Kaczyński o kontaktach z prezydentem Andrzejem Dudą

- To nawet od czterech lat , ale ja nie mam zamiaru tego komentować. Przyjąłem taką zasadę, że jeżeli chodzi o pana prezydenta to ani słowa - przekazał Kaczyński.

Prezes PiS: Na pewno nie będę prowadził wojny z prezydentem

- Gdybym był premierem, rzeczywiście, to by miało praktyczne znaczenie, ale przez większość czasu byłem tylko szefem partii, więc sprawa ta w praktyce nie ma takiego ogromnego znaczenia. Tym bardziej, że są osoby, które mogą przekazywać w dwie strony różne informacje. W tym sensie komunikacja istnieje - tłumaczył Jarosław Kaczyński.

Prezesa PiS zapytano także o rolę Andrzeja Dudy w procesie powrotu prawicy do władzy po zakończeniu jego kadencji. - To jest kwestia decyzji samego prezydenta, co będzie chciał. Jeśli zechce być patronem obozu polskiej prawicy, zjednoczonej, to oczywiście jest to kwestia, którą z całą pewnością trzeba bardzo poważnie rozważyć - ocenił polityk.