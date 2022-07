Prezes PiS: Mamy elementarną wiedzę z biologii. O płci decydują chromosomy

- (...) tam jest fa frakcja, która chce z nami walczyć i nawet gdyby toczyły się ciężkie walki na granicach Polski, to oni przed wszystkim zabiegaliby o to, żeby w Polsce uznać, że każdy może sobie określić, czy jest Piotrem, czy Zosią i może to zmienić z dnia na dzień i potem jeszcze raz - powiedział w sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Białymstoku.

"Mamy elementarną wiedzę z biologi"

Dodał, że w tej sprawie "zachowujemy zdrowy rozsądek". - Mamy elementarną wiedzę z biologii, wiemy że płeć jest zdecydowana na poziomie chromosomów. I że rzeczywiście zdarzają się przypadki, to jest mniej więcej promil, jeden na tysiąc, że człowiek ma jakieś zachwianie w świadomości. I takim ludziom trzeba pomóc, w skrajnych wypadkach trzeba przeprowadzić operację, ale to nie oznacza, że po tej operacji mężczyzna będzie kobietą a kobieta mężczyzną - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Reklama

Dodał, że nie jest "przeciwko temu, żeby tym ludziom, których to nieszczęście spotkało, nie pomagać".

- Ale to nie oznacza, że jeśli w innych krajach jest zachwianie tradycyjnego sposobu myślenia, to my się mamy zachwiać. Mody mijają, a naród trwa - stwierdził prezes PiS.