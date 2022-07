Lider PiS podczas wystąpienia poruszył kwestię polityki społecznej. Wskazywał, że rząd PiS na politykę prospołeczną, w tym program 500 plus wydał ponad 200 mld zł. Dodał, że w bieżącym roku jest to już ponad 60 mld zł.

- Idziemy ciągle w tej polityce do przodu. Oczywiście rozsądnie, myśląc - zaznaczył. Ocenił ponadto, że ta polityka zmienia los bardzo wielu polskich rodzin.



"My chcemy Polski, która pracuje"

- My nie chcemy Polski, która żyje ze świadczeń społecznych. My chcemy Polski, która pracuje, która ma z czego żyć, która jest coraz bogatsza, coraz piękniejsza - zaznaczył.



- W związku z tym inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje - podkreślił.

Kaczyński zwrócił uwagę, że bardzo wielu Polaków błędnie uważa, że jak się coś gdzieś buduje, choćby chodnik jakiś mały, to to na pewno środki europejskie. - Nie proszę państwa. Ogromna większość inwestycji w Polsce jest w tej chwili z naszych polskich środków. I te inwestycje są naprawdę ogromne - mówił szef PiS.

"Będę do tego dążył, żeby czternastka już była stała"

- Wydatki na niepełnosprawnych wzrosły od momentu, kiedy zaczynaliśmy, prawie dziesięciokrotnie. Na politykę senioralną, czyli dla tych starszych, tak samo - wskazał. Stwierdził, że wzrosły też emerytury. - Do tego dochodzi trzynastka i czternastka - zaznaczył.



- Ja nie mam prawa tego już w tej chwili tak obiecać na pewno, ale wydaje mi się, i póki będę mieć na to jakiś wpływ, będę do tego dążył, żeby czternastka już była stała, bo była początkowo jednorazowym świadczeniem - mówił prezes PiS.



Kaczyński powiedział, że razem jest to podniesienie emerytur "przynajmniej o kilkanaście procent". - Tutaj też następuje pomoc i następuje postęp - mówił.

Kaczyński zaznaczył, że osoby starsze otrzymują też pomoc w postaci lekarstw. - Trzysta kilkadziesiąt milionów opakowań lekarstw otrzymali seniorzy powyżej 75. roku życia, dzięki naszemu programowi - podkreślił.



- Krótko mówiąc: jest pomoc, jest empatia; nie w słowach - wskazywał.