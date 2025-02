Donald Tusk pokazał się o kulach. "Na zwolnienie nie pójdę"

"To miał być wymarzony weekend, planowałem go od pół roku" - rozpoczął swój komunikat w mediach społecznościowych Donald Tusk. Premier wyjaśnił, że udał się na dwudniowy wypad na narty wraz z wnuczkami, których nauczyć miał jazdy. W pewnym momencie dziewczynki miały poprosić dziadka o to, by zademonstrował im swoje umiejętności.