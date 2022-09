Premier: Platforma Obywatelska i PSL byli likwidatorami polskiej wsi

Oprac.: Jakub Krzywiecki Polska

- Mogę powiedzieć z ogromną dumą, że od stycznia dla 95 czy 97 procent rolników, czyli wszystkich tych, którzy mają do 30 (hektarów), (...) to wyrównanie będzie- stwierdził premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej mówił o wyrównaniu dopłat do hektara, tak by polscy rolnicy otrzymywali takie same środki jak na zachodzie Unii Europejskiej.

Zdjęcie Janusz Wojciechowski, Mateusz Morawiecki i Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej / KPRM / Twitter