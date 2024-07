W piątek przed południem na całym świecie wystąpiła gigantyczna awaria jednego z produktów firmy Microsoft. W wielu krajach sparaliżowało to pracę szpitali, banków, lotnisk, a nawet strony rządowe.

Donald Tusk: Zdarzenia nie zagrażają bezpieczeństwu państwa

Do awarii odniósł się premier Donald Tusk . "W związku z globalną awarią w systemach Microsoft jestem na bieżąco informowany przez nasze służby na poziomie wojewódzkim i krajowym o wszystkich zdarzeniach wynikających z awarii. Jak na razie mają one ograniczony charakter i nie zagrażają bezpieczeństwu państwa" - przekazał.

Wcześniej wicepremier Krzysztof Gawkowski informował na antenie Polsat News o awarię systemów Microsoftu, że systemy infrastruktury krytycznej nie są oparte tylko o systemy Microsoftu. - Polska przykładała dużo uwagi do infrastruktury krytycznej, by dywersyfikacja dostawców systemów następowała - powiedział wicepremier. Minister cyfryzacji zapewnił, że dzięki temu "dziś jesteśmy spokojniejsi".

Zaznaczył jednak, że są godziny poranne i "systemy wchodzą w wysoki stopień aktywności, mogą dziś być aktualizacje". - Na tą chwilę nie ma powodów do niepokoju - pokreślił.

- Nie dzieje się nic takiego, co można by było porównać z innymi państwami w Europie i na świecie. Warto podkreślić, że Polska dużo uwagi przykładała do infrastruktury krytycznej, żeby podział różnego rodzaju dostawców następował, dzięki temu dzisiaj jesteśmy w spokojniejszym miejscu - dodał.