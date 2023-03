Morawiecki o Chinach. "To napawa niepokojem"

Szef Rady Ministrów mówił, że niezwykle ważne jest, żeby państwa globalnego południa rozumiały skalę agresji Rosji. - Dziś dużo rozmawialiśmy o tym, jak pokazywać tę politykę rosyjską, żeby nie było z tamtej strony wsparcia dla Rosji. Ważne jest, żeby Polska i Japonia współpracował ze sobą w przełamywaniu tej agresywnej rosyjskiej polityki - zaznaczał.



"Polska i Japonia zacieśniają więzy współpracy"

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Japonii Fumio Kishidy było też okazją do omówienia perspektyw rozwoju polsko-japońskiej współpracy, w szczególności gospodarczej i inwestycyjnej. - Nasza współpraca gospodarcza i inwestycyjna rozwija się znakomicie - mówił Morawiecki - W kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego współpraca infrastrukturalna pomiędzy Polską a Japonią może być jeszcze bardziej wzmocniona - dodał.

- Panie premierze, świat się zmienia na naszych oczach - Morawiecki zwrócił się bezpośrednio do Kishidy - Dziękuję, że Japonia angażuje się tak bardzo w kwestie bezpieczeństwa. Cieszę się, że Polska i Japonia zacieśniają te więzy współpracy i przyjaźni - podkreślił.



Premier zapowiedział, że jutro i pojutrze w Brukseli będzie mówił, jak ważna jest rola Japonii w przywróceniu stabilności w naszym regionie i na całym świecie.



"Ważne słowa" polskiego premiera i niezapowiedziane wizyty w Kijowie

Wcześniej, w poniedziałek, premier Morawiecki wygłosił na Uniwersytecie Ruprechta i Karola w niemieckim Heidelbergu wykład pt. "Europa w historycznym punkcie zwrotnym". Jego słowa skomentował Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Bardzo ważne słowa Mateusza Morawieckiego podczas wystąpienia na Uniwersytecie w Heidelbergu, które po raz kolejny demonstrują szczere polskie wsparcie dla ukraińskiego narodu. Dziękujemy naszym wszystkim polskim przyjaciołom za nieocenioną pomoc i wsparcie od samego początku naszej wojny o wolność" - napisał Jermak w komunikatorze Telegram, dodając fragment wykładu polskiego premiera.

Premier Japonii Fumio Kishida z kolei z niezapowiedzianą wizytą przybył z kolei do Kijowa we wtorek. Była to pierwsza wizyta premiera Japonii w Kijowie od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Kishida jest jednocześnie ostatnim przywódcą państwa z grupy G7, który udał się na Ukrainę od wybuchu wojny.

Jest to zarazem pierwsza wizyta przywódcy Japonii w kraju ogarniętym konfliktem zbrojnym od zakończenia II wojny światowej - podkreślały japońskie media