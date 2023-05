Piotr Witwicki zapytał szefa polskiego rządu, czy oczekuje od Narodowego Banku Polskiego obniżenia stóp procentowych.

- Dobrze, że pan o to zapytał. Otóż nominowani przez Platformę Obywatelską członkowie Rady Polityki Pieniężnej za każdym razem chcą podnosić stopy procentowe. Oni dalej chcą je podnosić podczas, gdy prezes NBP sygnalizował już obniżkę stóp procentowych w tym roku. To byłaby bardzo dobra wiadomość - stwierdził premier.

Przedstawicieli RPP nominowanych przez PO nazwał "liberałami spod znaku Leszka Balcerowicza, czyli guru Platformy Obywatelskiej". - Oni chcą dalej podnosić stopy procentowe po to, by podnosić raty kredytów. To doprowadziłoby do bankructwa setek tysięcy przedsiębiorców i gospodarstw domowych. My do tego nie doprowadzamy - mówił.

Premier podkreślił, że "prezes NBP (Adam Glapiński - red.) dba o równowagę na rynku". - Dlatego my wprowadziliśmy wakacje kredytowe w ciężar kosztów banków. To nie budżet państwa ponosi koszty, tylko banki i jeżeli będzie trzeba, to my te wakacje kredytowe zaordynujemy również na przyszły rok - powiedział Morawiecki.

Szef polskiego rządu powiedział, że "nie spodziewałby się" obniżenia stóp procentowych w ciągu najbliższych trzech miesięcy. - Jeśli jako najbliższy czas określamy końcówkę roku, między wrześniem, a grudniem, to jest taka szansa - dodał.

Premier w rozmowie z Piotrem Witwickim stwierdził, że rząd patrzy na rzeczywistość "przez pryzmat obywateli i rodzin, a nie przez pryzmat liczb i tabelek".

Dodał, że wprowadzenie wakacji kredytowych będzie zależało od "trendu spadkowego inflacji".

