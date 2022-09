Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało w piątek, że na najbliższym posiedzeniu rządu przedstawi rozwiązania chroniące samorządy i instytucje wrażliwe przed drastycznie rosnącymi cenami energii. - Nie zostawimy samorządów samych z szalejącymi cenami energii - zadeklarował cytowany w informacji MAP wicepremier Jacek Sasin.

Szef rządu był pytany na sobotniej konferencji prasowej o szczegóły rozwiązań zapowiedziane przez MAP, a także o to, czy to teraz minister Sasin - a nie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa - będzie wprowadzał rozwiązania dot. energii.

Morawiecki na wstępie powiedział, że rząd PiS to rząd współpracy. - Mamy już teraz dwa projekty ustaw, projekt ze strony Ministerstwa Klimatu i nieco inny, różniący się projekt, który czego innego trochę też dotyczy ze strony Ministerstwa Aktywów. Poleciłem minister Moskwie i premierowi Sasinowi zintegrowanie różnych pomysłów - przekazał szef rządu.

- Przede wszystkim chcę podkreślić jedno (...) będę domagał się od spółek Skarbu Państwa - ale przecież w ślad za nimi rynek kształtują również inne spółki, także spółki zagraniczne - aby ograniczały swoje nadzwyczajne, nadmiarowe zyski - ogłosił Morawiecki.

Podkreślił, że przede wszystkim podmioty wrażliwe nie mogą cierpieć na tym, że te spółki realizują sobie wysoki zysk. Jak mówił premier, spółki kształtują ceny w oparciu o wartość referencyjną, jaką jest dzisiaj cena węgla w portach holenderskich.

Morawiecki: Te ceny na pewno będą szły w dół

- Mogą to zrobić inaczej, wzywamy ich do tego, będę rozliczał z tego, ponieważ nie jest prawdą, że muszą one tylko i wyłącznie w ten sposób kształtować swoje ceny. Te ceny na pewno będą szły w dół - powiedział Morawiecki.

Przekazał, że najbliższe posiedzenia rządu planowane jest na poniedziałek i środę. - Nie może być nadmiarowych, nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa, będziemy ograniczać maksymalnie, tak jak będziemy mogli, koszty energii, nie tylko dla gospodarstw domowych, to już zrobiliśmy, ale także dla innych podmiotów, w szczególności dla szkół, szpitali, fundacji, dla innych podmiotów wrażliwych - powiedział szef rządu.

W ubiegłym tygodniu premier poinformował, że rząd pracuje nad "Tarczą Solidarnościową", która zamraża w 2023 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. do zużycia 2000 kWh rocznie.

Koszt wszystkich instrumentów wsparcia w obszarze energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz dla przedsiębiorstw energochłonnych - jak wskazał premier - przekracza 30 mld zł.



Semeniuk: Sprawa oczywista

Wypowiedź premiera skomentowali m.in. dziennikarze i politycy. "PMM w Rykach jednoznacznie (wiadomo o co i o kogo chodzi): 'Nie będziemy tolerowali takiej sytuacji, w której zyski nadzwyczajne zyski spółek Skarbu Państwa i spółek zagranicznych będą realizowane kosztem obywateli albo kosztem instytucji wrażliwych'" - napisał Michał Kolanko na Twitterze.



Wpis skomentowała wiceminister rozwoju i technologii Olgi Semeniuk. "Sprawa oczywista. Kryzys jest od tego, aby w sposób szczególny pomagać społeczeństwu a nie karmić przywileje" - podkreśliła członkini rządu.