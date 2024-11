- Nie wskazując nazwiska mówił, że prezydentem powinna być osoba, która ma doświadczenie w polityce obronnej i zagranicznej. Dziennikarz pytał "no to pan?". Wtedy Sikorski zwyczajowo się uśmiechał - przytacza. O prawyborach dr Sibora pierwszy raz słyszał z ust ministra Sikorskiego przed kilkoma tygodniami.

Prawybory w KO. Ekspert: Pęknięcia w szeregach partyjnych są widoczne

Jak zauważył "nie znamy do końca badań wewnętrznych w partii". - Pytani przez dziennikarzy notable partyjni zazwyczaj wymieniali Trzaskowskiego. To się zaczęło zmieniać w ostatnich dwóch tygodniach . Pęknięcia w szeregach partyjnych są widoczne - ocenił, dodając, że "toczy się tam poważna, wewnętrzna walka".

- Na tym tle doszło w partii do kryzysu. Jeśli Tusk mówi, że wskaże kandydata, ale nie było mowy o prawyborach, to może rzeczywiście Trzaskowski hasło prawyborów rzucił dlatego, że lepiej czuje doły partyjne i wie, że w głosowaniu wygra - dodał.

Wybory prezydenckie 2025. Dr Janusz Sibora: Prawybory to gra Donalda Tuska

- Jeśli premier decyduje się na prawybory, to znaczy, że ma z tym problem. On się boi wyników wyborów prezydenckich. Jeśli wygrają, to on sobie poradzi z każdym kandydatem. Z Sikorskim jest mu nieco trudniej, bo Sikorski jest bardziej niezależny i nie do końca można nad nim panować - stwierdził.