Pożegnanie z surowym prawem karnym. Podejrzani zyskają więcej praw

Nowelizacja Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego ma na celu dostosowanie polskiego prawa do standardów konstytucyjnych i unijnych - czytamy. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", modyfikacja lub wyeliminowanie wprowadzonych przez poprzednią ekipę rządzącą najbardziej kontrowersyjnych i sprzecznych z normami konstytucyjnymi i międzynarodowymi rozwiązań - to "cel projektu zmian". Został on właśnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów".

Reklama