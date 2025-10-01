Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora złożył w marcu prezydent Andrzej Duda.

Pozbawienie wolności posła lub senatora. Jest orzeczenie TK

Ustawie tej prezydent zarzucał niezgodność z Konstytucją w art. 1 pkt 1 w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 5a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2024 r. poz. 907) w części obejmującej ustępy 1 i 3 oraz w art. 2 w zakresie, w jakim przepis ten odsyła do art. 23 ust. 10a ustawy powołanej w pkt 1 odnośnie art. 7, art. 118 ust. 1, art. 119 ust. 1 i art. 121 ust. 2 Konstytucji przez to, że zakres uchwalonych przez Senat poprawek wykroczył poza materię ustawy uchwalonej przez Sejm.

Wyrok ogłosił TK w składzie: prezes TK Bogdan Święczkowski - przewodniczący, sędzia Justyn Piskorski - sprawozdawca.

"Lex Romanowski". TK stwierdził niezgodność ustawy z Konstytucją

Ustawa z 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora uchwalona została z inicjatywy posłów: KO, Polski 2050-TD i PSL-TD.

Potocznie nazywana jest "lex Romanowski" od nazwiska posła PiS, b. wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Nowela zmienia art. 5a ustawy. Sejm uchwalił, że poseł lub senator, wobec którego wydano postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, nie wykonuje praw i obowiązków wynikających z niniejszej ustawy do czasu uchylenia tymczasowego aresztowania, jego zmiany na inny środek zapobiegawczy albo upływu terminu, do którego tymczasowe aresztowanie ma trwać.

Jest tam też przepis przejściowy przewidujący, że nowe regulacje stosuje się także do posła lub senatora względem, którego wydano postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

