"Lex Romanowski" trafi do prezydenta. Posłowie zagłosowali

Ustawa "lex Romanowski". Senat miał kilka zastrzeżeń

W styczniu tego roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która odbiera posłom i senatorom objętym tymczasowym aresztem prawo do uposażenia oraz wykonywania obowiązków parlamentarnych. Ustawę nazwano potocznie " lex Romanowski ". Jej przepisy mają objąć także posłów zatrzymanych przed wejściem ustawy w życie.

Jednak po czasie Senat zaproponował poprawki do ustawy, które przyjął 12 lutego. Zmiany wprowadzone przez senatorów doprecyzowują m.in. to, że prawa do uposażenia pozbawieni zostaną ci parlamentarzyści, których nie można tymczasowo aresztować, ponieważ ukrywają się lub znajdują się poza krajem.