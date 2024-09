Jeśli woda zalała dom, samochód, działkę, to tragedia. Ale przynajmniej wiadomo, co się straciło, co można zrobić, z czym się trzeba pogodzić. Gorzej, jeśli informacji nie ma i żyje się w niepewności. Lewin Brzeski jest zalany w 90 proc. W odciętym mieście zostali ludzie. Ich rodziny czekają na jakąkolwiek wiadomość.