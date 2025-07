Potwierdzono narodowość sprawcy ataku. "Dedykuję tym, co szczują na ludzi"

Mężczyzna, który minionej nocy w Sosnowcu zaatakował policjantów maczetą, to Polak - powiadomił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. We wpisie w mediach społecznościowych, który zadedykował "tym, co kłamiąc i matacząc szczują na ludzi", odniósł się również do innych wydarzeń z kraju.