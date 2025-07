Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 5 na ul. Mikołajczyka w Sosnowcu. Policja otrzymała zgłoszenie, że ulicą poruszał się "pobudzony mężczyzna z maczetą w dłoni". "Wcześniej miał on uszkodzić zaparkowane samochody osobowe i miejski autobus" - przekazali mundurowi.